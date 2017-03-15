Hollanda dışişleri bakanı: Türkiye neden yaptırım tehdidinde bulundu, anlamadım

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Türkiye’nin neden yaptırım kararı aldığını anlamadığını söyledi.

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

BBC Türkçe’ye konuşan Koeders, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Biz Hollanda’yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız” sözlerine atıfta bulunarak, “Özellikle Almanya ve Holllanda’ya karşı Erdoğan’ın sözlerine bakarsak kullanılan dilde gerginliğin arttığını gördük. Tabii ki bizim için Nazizm ve Srebrenitsa katliamıyla ilgili söylenenler ki tamamen yanlış, kabul edilemez” dedi.

Gerginliğin azalmasını umduğunu dile getiren Koenders, “Neden bizi yaptırım uygulamakla tehdit ettiklerini gerçekten anlamıyorum. Şimdiye kadar aldığımız önlemler açısından bir alternatifimiz yoktu” dedi.

‘Hollanda’da kampanya yapma imkanınız var’

Krizin tırmanmasının sebebinin seçimlerle ilgili olmadığını belirten Koenders, “Seçimlerle, referandumla ilgili de Hollanda’da kampanya yapma imkanınız var. Burada Türkiye referandumu için de oy verebilirsiniz. Ancak bütün bu yorumlar kapsamında bunun iyi olmayacağını düşündük ve buna bir çözüm bulmaya da çalıştık” diye konuştu.

‘Çok riskliydi’

Koenders, şöyle devam etti: “Biz bir çözüm bulmaya çalışırken, Çavuşoğlu’nun konsolosluk binasında ya da Türk hükümetine ait başka bir binada buluşması gibi, büyük bir yaptırım tehdidi geldi. Bu çok talihsizdi. Bu yüzden iniş haklarını kaldırdık, sonra birdenbire hiçbir izin almadan ya da başka bir hakkını kullanmadan başka bir bakan geldi. Bu çok riskliydi.”