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Yaramazlara biraz batar!

Hollanda demiryolları Yahudi soykırımı kurbanlarına milyonlarca avro ödeyecek

Hollanda’nın devlete ait demiryolu şirketi NS, Yahudi soykırımında hayatını kaybedenlere ve ailelerine on milyonlarca avro tazminat ödeyecek.

Fotoğraf: NIOD (Hollanda Savaş, Soykırım ve Soykırım Araştırmaları Enstitütüsü)

BBC’de yer alan habere göre şirket on binlerce Yahudi aileyi Nazi geçiş kamplarına taşıyarak bugünün parasıyla milyonlarca avro kazanmış.

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Savaş sırasında Hollanda’nın kuzeyinde yer alan Westerbork’dan toplama kampına 107 bin Yahudi götürülmüş ve oradan da ölümcül Auschwithz ve Sobibor toplama kamplarına gönderilmiş. Bu insanlardan sadece 5 bini hayatta kalabilmiş.

NS’den yapılan açıklamada bu sınırdışı transferlerin ‘şirketin tarihindeki kara bir sayfa’ olduğu vurgulandı ve şu ifadeler kullanıldı: “Tahminlerimiz birkaç bin insanın bu tazminattan faydalanabileceği yönünde. Bunların 500 kadarının soykırımdan kurtulan bireyler olduğu düşünülüyor. NS önümüzdeki yıllarda on milyonlarca avroyu tazminatlar için ayıracak.”

Soykırımdan kurtulan bireylerin her birine 15 bin avro, çocuk ve dul eşlerine ise 5 ila 7 bin avro ödeme yapılacağı belirtildi.

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Şirket 2005 yılında 2. Dünya Savaşı sırasındaki Nazi işgalcilerine yardım ettiği için özür dilemiş fakat ne kadar tazminat ödemesi yapacağına karar verecek bir komisyonu ancak geçen yıl kasım ayında kurmuştu.

Fotoğraf: Volksktrant (soldan sağa: Salo Muller, NS Yönetim Kurulu Başkanı Roger van Boztel, tazminat komisyon başkanı Job Cohen)

Şirket, ailesi Auschwitz’te öldürülen Hollanda’nın ünlü futbol takımı Ajax’ta fizyoterapist olarak görev yapmış Salo Muller’in başlattığı kampanya sonrasında hayatını kaybedenleri onurlandırma kararı almıştı. Muller Fransa hükümetinin soykırım kurbanlarına ve ailelerine ABD ile birlikte 60 milyon dolar tazminat fonu oluşturma kararının ardından Hollandalı şirkete karşı kampanya başlatmaya karar vermişti.

Westerbork ilk kez 1941 yılında toplama kampına dönüştü ve ilk Yahudi aileler 15 Temmuz 1942’de kamptan ayrıldı. Westerbork’tan ölümcül kamplara giden son tren ise 279 Yahudi’yi taşıyordu ve 13 Eylül 1944 yılında kamptan ayrıldı.

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