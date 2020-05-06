Hollanda ‘corona’ kısıtlamalarını gevşetmeye başlıyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yaklaşık iki ay önce alınan corona virüsü salgını tedbirlerinin haftaya gevşetilmeye başlanacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Kısıtlamaların tamamen kaldırılması dört aya yayılacak. Rutte, kısıtlamaların salgın hızlanırsa tekrar sıkılaştırılacağını söyledi.

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Hollanda başbakanı, “Ekonomiyi ve sosyal hayatı canlandırmak, ülkemize ileriye bakmak ve gelecek için plan yapmak için alan açacak. Bunu mümkün olduğunca hızlı yapacağız, şu anda güvende olmak ilerde pişman olmaktan iyidir” diye konuştu.

Rutte, maske kullanımının toplu taşıma araçlarında 1 Haziran’dan itibaren zorunlu olacağını sözlerine ekledi.

Worldometers verilerine göre ülkede şu ana kadar 41 bin 319 vaka var. 5 bin 204 kişi hayatını kaybetti.