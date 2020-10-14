Hollanda, bir-12 yaş grubunda ötanaziye yeşil ışık yaktı

Hollanda hükümeti, bir-12 yaş grubundaki ölümcül hasta çocuklara ötanazi uygulanabilmesini öngören tasarıyı onayladı.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, bu sayede, ‘kurtulma, iyileşme şansı olmayan çocukların umutsuzca ve dayanması zor bir halde acı çekmesinin önüne geçileceğini’ söyledi.

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Ülkede, şimdiye kadar hastanın ve ebeveynlerin onayı alınarak 12 yaşın üzerindeki çocuklara ötanazi uygulanıyordu. Uygulama, 12 aylığa kadar olan bebekler için de anne-babanın onayı olmak kaydıyla geçerliydi.

Bir-12 yaş grubunun da dahil edilmesi dört partinin yer aldığı koalisyon hükümetinde aylardır tartışıldı. Muhafazakar partiler tepki gösterdi ve itiraz etti.

Sağlık Bakanı De Jonge, planın onaylanmasının ardından uygulamaya konulabilmesi için birkaç değişiklik içeren tasarı hazırlanacağını, uzmanların araştırmasından çıkan sonucun 12 yaş altındaki çocukların da dahil edilmesi yönünde tavsiye niteliğinde olduğunu söyledi.

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Parlamentoya açık mektup yazan De Jonge, “Araştırma, iyileşme şansı olmayan çocuklar için bunun bir gereklilik olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

De jonge, düzenlemenin birkaç ay içinde yürürlüğe gireceğini, anne-babanın onayının ve en az iki doktorun ötanazinin uygun olduğuna dair karar vermesinin şart olduğunu vurguladı.

Ötanazi, 2002 yılından beri Hollanda’da yasal.