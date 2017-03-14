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Hollanda başkonsolosu cumhurbaşkanlığını yalanladı: Bayrağı indiren eylemcilerden biri

 

Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Robert Schuddeboom, cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aksine binaya çekilen Türk bayrağının konsolosluk görevlisinin inisiyatifiyle asılmadığını savundu.

İstiklal Caddesi’ndeki Palais de Hollande (Hollanda Sarayı) olarak bilinen binanın çatısına tırmanan kişi Hollanda bayrağını indirip yerine Türk bayrağı asmıştı.

Önünde geniş güvenlik önlemi alınan binaya çıkan kişi, bayrağı indirmeden önce çatıdan “Allahuekber” diye bağırmış, görenler de karşılık olarak tekbir getirmişti.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bayrağın konsolosluk yetkililerinin inisiyatifiyle asıldığını savunmuştu.

Cumhuriyet’ten Duygu Güvenç’e konuşan Schuddeboom, sabah saat 04.30’a kadar eylemler nedeniyle uyumadığını belirtirken, Hollanda bayrağının bir eylemci tarafından indirildiğini söyledi.

Schuddeboom şunları söyledi: “Bayrak indirildiğinde binadaydım. Kimin indirdiğini Türk medyasından gördüm. Bir büyükelçilik görevlisinin indirdiği iddiası tamamen saçmalık. O gece geç saatlere kadar gösteriler devam etti. Ben yatağa 04.30 civarında girdim. Göstericilerin çok profesyonel ses sistemi vardı.”

Bayrağın indirildiğini sabah saat 09.30 sularında öğrendiğini ve ardından bahçeye çıktığını aktaran Schuddeboom, “Saat 10.00 civarında bayrağı yeniden çektim. Onlar suçlu. Araştırma devam ediyor. Biz de bununla ilgili şikâyetimizi Dışişleri’ne ilettik” dedi.

‘Bahçemiz yumurtalar, portakallar ve taşlarla dolu’

Binaya çıkan kişinin, bayrağı indirmeden önce çatıdan tekbir getirdiğini hatırlatan başkonsolos, “Sonuç ne olursa olsun bunu yapmak bir suçtur; bu Hollanda konsolosluğuna ait diplomatik toprağına yaşadığı bir saldırıdır” diye konuştu.

Çin, Rusya, Irak ve İsrail gibi ülkelerde görev yaptığını aktaran Schuddeboom, bu tarz gerilimlere alışık olduğunu söyledi.

Başkonsolos şöyle devam etti: “Bahçemiz yumurtalar, portakallar ve taşlarla dolu. 20’den fazla taş, binayı ve arabaları hedef aldı. Elbette bundan memnun değilim.” 

Dört yıldır Türkiye’de olduğunu ve eşinin Türkiye’den ayrılmayacağını kaydeden Schuddeboom sözlerini şöyle bitirdi: “Biz Türkiye’nin bir parçasıyız. Burada olmaktan çok memnunuz. Geçmişte olduğu gibi yine Türk insanı ile teröre karşı birlikte yürüyeceğiz. Umarım ki Türk insanları Hollanda’ya gidecek ve konsolosluk konusu aşılacak.” 

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