Hollanda basını: Yıldırım ve Rutte ‘uygun zamanda’ buluşacak

Hollanda’nın AD gazetesi, Başbakan Binali Yıldırım ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin bir yemekte bir araya gelerek diplomatik krizi konuşacağını yazdı.

‘Koca birer tabak yemek yiyelim’

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre AD gazetesi bu bilgiyi Rutte’nin bugün yayınlanacak bir söyleşisine dayandırdı. Buna göre Yıldırım’ı arayan Rutte, “Diplomatik krizin daha fazla tırmanmasını önlemek için oturup koca birer tabak yemek yiyelim” dedi.

Rutte böyle bir yemeğin gerilimi yumuşatacağını söyledi.

Yıldırım’ın teklife olumlu yanıt verdiğini söyleyen Hollanda başbakanı, “Bunun için uygun zamana bakacağız” dedi.

Ne olmuştu?

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Taraflardan karşılıklı açıklamalar sürerken, Hollanda Başbakanı Mark Rutte “Türk hükümetinden gelen tehditler söz konusuyken hiçbir şeyi müzakere etmeyeceğiz” demişti.

Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hollanda’dan ‘hesap sorulacağını’ söylemişti.