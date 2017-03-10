Hollanda başbakanından ‘rest’: Çavuşoğlu müze gezmeye ya da laleleri görmeye gelebilir

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, anayasa referandumu öncesinde Türk toplumundan oy istemek için gelecekse hoş karşılanmayacağını söyledi.

Başbakan: Müze gezmeye ya da laleleri görmeye gelebilir

Reuters’in haberine göre hükümetin açıklamasında, Dışişleri Bakanı Bert Koenders’in Çavuşoğlu’nu arayarak yapacağı ziyaretin istenmediğini ve geldiği takdirde resmi bir karşılama yapılmayacağını söylediği bildirildi.

Başbakan Mark Rutte de, “Mesele (Çavuşoğlu’nun) Hollanda’ya gelmesi değil. Maurithuis Müzesi’ni ya da bu mevsimde açtıysa laleleri görmeye gelebilir. Ama (siyasi) toplantılar yapmasını istemiyoruz” dedi.

Rutte, Çavuşoğlu için resmi karşılama yapılmamasının, NATO müttefiki Türkiye’ye verilebilecek en güçlü işaret olduğunu söyledi.

Hollanda’nın Rotterdam kenti de Çavuşoğlu’na Türklere hitap etme izni vermemişti. Bu durumda bakanın Hollanda’da nerede konuşacağı bilinmiyor.

Türk bakanların Almanya’daki konuşmaları iptal edilmiş, Avusturya da yabancıların siyasi kampanya yapmasını istemediğini bildirmişti..

Hollanda’nın İslam karşıtı milliyetçi siyasetçisi Geert Wilders, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda’ya gideceğinin açıklanmasından sonra, tüm Türk hükümeti üyelerinin Hollanda’ya girişlerinin yasaklanmasını istemişti.