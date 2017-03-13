Hollanda başbakanı kararlı: Tehditler sürerken Türkiye’yle hiçbir şeyi müzakere etmeyiz

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye’yle hiçbir şeyi müzakere etmeyeceklerini açıkladı.

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Taraflardan karşılıklı açıklamalar sürerken, Rutte “Türk hükümetinden gelen tehditler söz konusuyken hiçbir şeyi müzakere etmeyeceğiz” diye konuştu.

Türk bakanların Hollanda’da referandum kampanyası yürütmesinden rahatsız olduklarını söyleyen Rutte, “Hollanda’daki Türkler Hollanda vatandaşıdır, Türk vatandaşı değil. Buradaki Türkler oy kullanma hakkına sahip” dedi.

Rutte, Türkiye’nin Hollanda seçimlerine müdahale etmek istediği iddiasını da reddederek, “Öyle düşünmüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri Hollanda’ya ‘Nazi benzetmesi’ yapmış ve yaptırım tehdidinde bulunmuştu.

Hollanda ise Türkiye’nin ‘çizmeyi aştığını’ belirtmişti.

Avrupa Konseyi ve NATO da itidal çağrısında bulunmuştu.