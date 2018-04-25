Acun Medya da ‘borç yapılandırması’ istedi: Benzine ihtiyacım var

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Survivor, Var Mısın Yok Musun, Yetenek Sizsiniz Türkiye, O Ses Türkiye gibi programların yapımcısı Acun Medya’nın sahibi Acun Ilıcalı, borçlarını yapılandırmak istediğini belirtti.

Merkez Bankası verilerine göre şubat sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku 122 milyar 9 milyon dolara yükselmiş, son birkaç ay içerisinde Türkiye’nin önde gelen sermaye gruplarından Yıldız Holding, Doğuş Holding ve Unit Holding, bankalardan borç yapılandırması talebinde bulunmuştu.

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‘Büyümek için’

BloombergHT televizyonuna konuşan Ilıcalı, “Faktoring borçlarımızı bankalara almak istiyoruz. Çünkü arada 4-5 puan gibi ciddi bir fark var. Ayrıca Türk Lirası kredilerimizi daha cazip faiz imkanı sağlayan döviz cinsi kredilere çevirmek istiyoruz. Bu hızla gidersek birkaç yıla dünyanın en büyük televizyon prodüksiyon şirketi olacağız. Para benim için benzin. Büyümek için benzine ihtiyacım var” dedi.

Acun Medya ticaret odası kayıtlarına göre 27 Eylül 2006 tarihinde 3 milyon 60 bin TL sermayeyle kuruldu. Şirket, tv8’i de bünyesinde bulunduruyor.

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Şirketin kurucusu ve sahibi Ilıcalı, tahvil ihracı için bir dönem nabız yokladıklarını, halka arz için gelen teklifleri ise şimdilik geri çevirdiklerini belirtirken, ‘şirketin yurt dışı büyümesini tamamlayıp gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasının ardından’ halka arz planladığını söyledi.

BloombergHT’de açıklanan verilere göre şirket geçen yıl 800 milyon lira ciro elde etti. Bu gelirin yaklaşık yarısının televizyon kanalından, diğer yarısınınsa Türkiye ve yurt dışında satılan programlardan geldiği kaydedildi.