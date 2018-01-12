HÖH ‘inceleme’den memnuniyet duydu: Plan kuranların en hayırlısı Allah’tır

‘Sivil silahlı milis’ gücü kurulduğu iddiasıyla ilgili soruşturma başlatılan ‘Halk Özel Harekatı Derneği’ (HÖH), İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karardan memnuniyet duyduklarını söyledi.

’15 Temmuz ve devamındaki terör eylemleri’ne şiddetle müdahale eden sivillere ceza muafiyeti getiren 696 sayılı KHK, iktidara yakın sivil milis gücü oluşturulduğu yönünde iddiayı gündeme getirmişti.

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Türkiye çapında 40 bin üyeye ulaştığı söylenen ve üyeleri, üniformayla dolaşırken görüntüler yayınlanan Trabzon merkezli HÖH tartışmayı alevlendirmişti. HÖH’ün kurucu lideri Fatih Kaya eski bir uzman çavuş ve iç savaşın sürdüğü Suriye’deki muhalif milisler arasında bulunmuş bir kişi.

İçişleri Bakanlığı, hukuk dışı oluşum, yapılanma ve faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla HÖH hakkında inceleme ve araştırma başlatmıştı.

‘Plan kuranların en hayırlısı Allah’tır’

HÖH’ün yaptığı açıklamada, bakanlığın kararından memnuniyet duyduğu belirtildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Duymuş olduğumuz memnuniyet ve haklı gururun sebebi; Derneğimiz alnının akıyla denetlemelerden çıkacağına olan inancımız ve sonrasında üzerimize atılan mesnetsiz iftira ve suçlamalardan da temizlenecek olmamızdır. Plan kuranların en hayırlısı Allah’tır.”