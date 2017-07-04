‘Hodri meydan’ diyen orman bakanı: Yanan alanları bir yılda ağaçlandırıyoruz

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaz aylarıyla birlikte başlayan orman yangınlarına ilişkin yurttaşlara ‘piknik uyarısı’ yaparken, yanan bölgelerin ‘başka maksatla’ tahsis edilmediğini söyledi.

Özellik yurdun batı kesimlerinde son günlerde art arda orman yangınları yaşanmış, birçoğunun insan kaynaklı olduğu tespit edilmişti. Türkiye genelinde 1-3 Temmuz tarihlerinde en az 147 orman yangını raporlanmıştı.

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ankara’da gazetecilere yaptığı açıkalamada, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde havaların çok sıcak olduğunu Alanya, Kaş, İzmir ve Çanakkale’de yangınlar meydana geldiğini hatırlattı.

Yangınlara müdahale eden orman teşkilatının büyük başarı kaydettiğini ifade eden bakan, “Şu anda kontrol altına alınmayan bir yangınımız yok. Hatta Kıbrıs’ta da bir yangın çıkmıştı, oraya da müdahale ettik. Allah’a şükür gücümüz var ama vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor” diye konuştu.

‘Piknik yapan ateşini söndürsün’

Bakan Eroğlu, yurttaşlara şu tavsiyelerde bulundu: “Kusura bakmayın insanlar canlarını dişine takarak, orada ormancılarımız cansiparane bir çalışma gösteriyorlar. Bunu görsün milletimiz. Piknik yapıyor, ateşini söndürsün en azından. Ateşli piknik yapmasın bu sıra. Orman yollarından geçerken ona göre itinalı davransın. Cam kırıklarını, şişe kırıklarını atmasın. Neticede bir noktaya odaklanıyor güneş ışınları, son derece kuru, sıcak ve nem muhtevası düşük bir ortamda yangına sebep oluyor. Hakikaten orman teşkilatımız bu sıra hiç uyumuyor. Allah’a şükür ama güçlü bir ekibimiz var. Sadece Türkiye değil, komşu ülkelere de yardım ediyoruz. Geçmiş olsun diyorum, şu anda kontrol altına alınmayan bir yangınımız yok.”

‘Uzay üssü gibi’

Eroğlu, odasından hangi yangın uçağı, helikopteri ya da aracın koordinatlarını görebildiğini, hangi hızla ve nereden su aldığını da takip edebildiğini ifade ederek, “Dünyanın şu anda en güçlü, ileri teknolojiye sahip olan teşkilatı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Orman Genel Müdürlüğü’dür. Uzay üssü gibi bir yangın harekat merkezi var, her yerde” dedi.

Bakan, yangının ardından tahrip olan alanların yapılaşmaya açıldığı iddialarını da şu sözlerle yanıtladı: “Bir defa şunu söyleyeyim, burada ‘Hodri meydan’ diyorum. Biz yanan hiçbir alanı başka maksatla tahsis etmiyoruz. Hem benim genelgem var hem de mevzuat böyle. Bir yıl içinde ağaçlandırıyoruz ve vatandaşa da gösteriyoruz.”