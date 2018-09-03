Hızlı tren inşaatında iş cinayeti: 25 yaşındaki işçi akıma kapılarak öldü

Gaziantep’te hızlı tren inşaatında çalışan 25 yaşındaki Serkan Öztürk, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Nurdağı ilçesindeki Şatırhöyük mahallesi ile ilçe merkezi arasındaki hızlı tren tünelinin inşaatında çalışan Öztürk, bugün sabah saatlerindeki elektrik akımına kapıldı.

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Bir yıldır inşaatta çalışan genç işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Öztürk’ün cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İşçinin bir yıl önce evlendiği, eşinin de hamile olduğu öğrenildi.