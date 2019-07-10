Hızlı internet altyapısını kurmakta yavaş kalan Belçika’ya AB’den 5 bin avro ceza

Avrupa Birliği Adalet Divanı, başkent Brüksel’de öngörülen süre içinde hızlı internet altyapısı kuramadığı için Belçika’ya günlük 5 bin avro (32 bin 250 lira) para cezası verdi.

Fotoğraf: Reuters

Belçika’nın Avrupa Birliği (AB) yönetmeliği uyarınca ülke çapında genişbant internet altyapısı kurması gerekiyordu fakat mevzuata uygun altyapıyı henüz kuramadı. AB Komisyonu, yönetmeliği uygulamadığı gerekçesiyle Belçika’ya dava açtı.

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Merkezi Lüksemburg’da olan Adalet Divanı, davayı karara bağladı ve Belçika’nın, ‘öngörülen sürenin bitimine kadar AB mevzuatını sağlayacak iyileştirmeleri yapmadığını’ belirledi. Kararda, Belçika’nın ‘yönetmelikte belirtilen yükümülükleri yerine getirmekte başarısız olduğu’ ifade edildi.

Belçika, AB yönetmeliğine uygun genişbant internet altyapısını kurana kadar her gün kararlaştırılan para cezasını ödeyecek.