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Yaramazlara biraz batar!

‘Hızır’ dolandırıcı: Bin lira ver, ‘Ya Muhammed’ deyince geleyim

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Erzurum’da kendini ‘Hızır Aleyhisselam’ olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirtilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre olay 1 Mayıs günü Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesi Mumcu Caddesi’nde kendini ‘Hızır Aleyhisselam’ olarak tanıtan E.D., A.S.K adlı kişinin yanına giderek, “Senden küçükbaş bir kurban hediye etmen isteniyor. Hediye edersen sana daha fazla hediyeler ve müjdeler geleceği bildirmem istendi” dedi.

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A.S.K.’nın “Sana nasıl inanacağım” diye sorması üzerine E.D., “Yanından ayrılıp tekrar geleceğim ve ‘Ya Muhammed, Ya Ali’ dersen Hızır olduğumu anlayacaksın” diye yanıt verdi. Bunun üzerine A.S.K., ATM’den çektiği bin lirayı ve Kayseri’ye gitmesi için aldığı otobüs biletini E.D.’ye verdi.

Aradan birkaç gün geçmesine rağmen E.D. geri dönmeyince dolandırıldığını anlayan A.S.K., polise giderek şikayetçi oldu ve “Dış görünüşüne aldandım. Peygamber efendimizin de adını söyleyince kandım” diye konuştu.

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E.D., Erzincan’ın Tercan ilçesinde yakalanarak Erzurum’a getirildi. Suçlamaları kabul etmeyen E.D., adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

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