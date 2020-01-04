Hizbullah Tugayları, Irak güçlerinin ABD üslerinden uzak durmasını istedi

Irak’ta Şii milis grupları bünyesinde toplayan Haşd-i Şabi’nin en büyük grubunu oluşturan ve ‘Kataib Hizbullah’ olarak bilinen Irak Hizbullah Tugayları, Irak güvenlik güçlerinin ülkedeki ABD üslerinden uzak durmasını istedi.

31 Aralık’ta Bağdat’taki ABD büyükelçiliği önünde Hizbullah Tugayları’nın bayrağını taşıyan bir gösterici. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Lübnan’da yayın yapan ve Lübnan’daki Şii Hizbullah milislerine yakınlığıyla bilinen el-Mayadin televizyonu, Hizbullah Tugayları’nın şu açıklamasına yer verdi: “Pazar akşamından itibaren, Irak güvenlik güçleri, bin metreden daha az olmamak üzere ABD üslerinden uzak durmalıdır.”

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Öte yandan Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Lübnan Hizbullahı’ndan yapılan son açıklamada, İran destekli direniş ekseninin ABD’nin operasyonuna kararlı bir yanıt vereceği kaydedildi.

Hizbullah’ın Lübnan’daki parlamento bloğunun lideri Mohamad Raad da, el-Mayadin televizyonuna yaptığı açıklamada, ‘ABD’nin Süleymani’yi hedef alarak bir hata yaptığını ve bunu ilerleyen günlerde fark edeceğini’ söyledi.

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