Hizbullah hükümlüsü taciz sanığı öğretmene 12 yıl hapis istemi

Diyarbakır’da 16 yaşındaki öğrenciyi taciz etmek suçundan tutuksuz yargılanan öğretmene 12 yıl hapis cezası istendi.

Kız öğrenciyi taciz edip evlenmek isteyen, evli ve üç çocuk babası öğretmen 34 yaşındaki A.B.’nin halen görevde olması ve tutuksuz yargılanması tartışma konusu olmuştu.

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A.B.’nin Hizbullah üyeliğinden hüküm giyip dört yıl hapiste kalmasına rağmen öğretmen yapılması da tepki çekmişti. Konunun gündem olmasının ardından öğretmen açığa alınmıştı.

Savunma yapacak

Öğretmenin Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın bugün dördüncü duruşması yapılırken, A.B. mazeret bildirerek celseye katılmadı.

Mahkeme başkanı, daha önce savunma hakkını kullanmak istemediği için avukatını azleden sanığın, dün dilekçe göndererek özel avukat tutacağını söylediğini, iki günlük istirahat raporu aldığını belirtti.

‘Dört ay sürdü’

Duruşmada mütaalasını sunan savcı, öğrenci ile öğretmen arasında ‘gönül ilişkisinin başladığını’, bu ilişkinin dört ay devam ettiğini ve sanığın bu süreçte beş-altı defa defa mağdurun vücuduna dokunduğunu kaydetti.

Öğrencinin bu davranışlara karşı çıkmak istediği ancak sanığın ‘Hem seni hem kendimi öldürürüm. Eğer ölürsem katilim sen olursun’ diyerek tehdit ettiğini belirten savcı, A.B.’nin savunmasında da gönül ilişkisini kabul ettiğini ancak mağdura dokunmadığını söylediğini anlattı.

Sanığın mahkemeye sunduğu dilekçesinde, ilk ifadesinin aksine mağdurla öpüştüklerini ve evlilik vaadinde bulunduğunu dile getirdiğini vurgulayan savcı, ayrılmaları halinde kendisini öldüreceği yönündeki söylemleriyle A.B.’nin çocuk olan mağdurun iradesini etkileyerek ‘sarkıntılık’ düzeyinde kalan ‘basit cinsel istismar’da bulunduğunu vurguladı.

Mütalaada, hakkında ‘cinsel taciz’den dava açılan sanığın, ‘cocuğun cinsel istismarı’ suçundan 4,5 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

‘Tutuklansın’

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay, “Basına yansıyan beyanlarda da gördüğümüz kadarıyla sanığın bu suç konusundaki eğilimi ortadadır. Hükümle birlikte tutuklanmasını talep ediyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan mağdur avukatı Gizem Miran ise dosyadaki tüm delillere bakıldığında suçun ‘çocuğun cinsel istismarı’ olduğunun açık olduğunu belirterek, “Sanık, ‘evlenme’ vaadiyle müvekkilime yanaşmıştır. Sosyal İnceleme Raporu’nda müvekkilin fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayamayacağı düzeyde olduğu açıktır. Sanığın cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatı Ümit Asye Demir de sanığın hükümle birlikte tutuklanarak ‘cinsel istismar’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı Mahsum Buzcu ise mütalaadaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme, duruşmayı ertelerken sanığı tutuklamadı.