Hız sınırını aştı diye ceza geldi; gelinini hastaneye götürdüğüne dair belgeyle iptal ettirdi

Kahramanmaraş’ta, rahatsızlanan gelinini hastaneye götürürken hız sınırını aşarak radara yakalanan Mehmet Kaba, hastane kayıtlarıyla cezaya itiraz etti. Mahkeme, Kaba’nın hasta taşımasından dolayı üstünlüğü olduğunu belirterek trafik cezasını iptal etti.

Fotoğraf: DHA

Kaba, 7 Ağustos’ta gelinini hafif ticari aracıyla Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne götürdü. Birkaç gün sonra evine Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda hız sınırını aştığı gerekçesiyle trafik cezası geldi.

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Hız sınırı 70 kilometre olan yolda 96 kilometreyle gittiği radar tarafından tespit edilen Kaba erken ödemeyle 448 liraya düşen cezayı ödedi. Sonra da cezanın iptal edilip yaptığı ödemenin iadesi için Kahramanmaraş 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’ne itiraz etti.

Kaba, itirazında radara yakalandıktan 14 dakika sonra hastanede olduğunu gösteren hasta kaydı ile hasta hakkındaki tanı ve tedavisini gösteren uzman hekim yazısını mahkemeye sundu.

Emniyet ise yolda radarla hız kontrolünün yapıldığını gösteren tabelalar olduğunu belirterek itirazın reddedilmesini istedi.

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Hakim, Kaba’nın zaruri nedenden dolayı hız sınırını ihlal ettiğini, 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu’nun 71’nci maddesindeki geçiş üstünlüğü hakkını kullandığını, idari yaptırım kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek cezanın iptaline karar verdi.