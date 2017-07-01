‘Hız koridoru’ uygulaması başladı: Ortalama hıza bakılarak ceza kesilecek

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Yeni uygulamayla sürücülerin otoyollardaki ortalama hızlarına bakılarak ‘hız ihlali’ cezası yazılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün imzaladığı protokolle hız ihlali cezalarında yeni döneme geçildi.

Buna göre bugünden itibaren araçların otoyollardaki ortalama hızları, gişelere giriş çıkış süreleri dikkate alınarak hesaplanacak. Hız ihlali yapan sürücülere de bu hesaba göre ceza kesilecek.

İtiraz süresi 15 gün

Konuya dair bilgi veren avukat Cevat Kazma, araçların HGS ya da OGS noktaları arasındaki mesafeyi hangi sürede geçtiklerine bakılarak ortalama hızlarının tespit edileceğini söyledi.

Kazma’nın verdiği örneğe göre Mahmutbey-Edirne arasındaki yaklaşık 210 kilometrelik otoban yolunu 1 saat 55 dakikadan daha kısa sürede tamamlayan araç sürücüleri hız sınırını aşmış sayılacak.

Kazma, hız sınırlarını yüzde 10-30 arası aşan sürücülerin 154 lira, yüzde 30’dan fazla aşanların ise 427 lira ceza ödeyeceğini söyledi.

Yeni sistem Ankara-İstanbul, İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın, Niğde-Şanlıurfa, Adana-Mersin ve Adana-Şanlıurfa otoyollarında uygulanmaya başlanacak.

Kesilen cezalara itiraz eden sürücülerin 15 gün içerisinde sulh ceza hâkimliklerine başvurması gerekecek.