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‘Hız felakettir’: NTV, ‘Kılıçdaroğlu başkanlığında’ CHP’yi toptan tutuklattı


 

ntv.com.tr, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından partisinin toplanma kararını duyururken ‘hız kurbanı’ oldu.

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bunun üzerine CHP grubu olağanüstü toplanma kararı almıştı.

ntv.com.tr, CHP’nin bu kararını duyurduğu haberini Twitter adresinde hayli manidar şekilde paylaştı. Paylaşılan tweette, “CHP Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü tutuklanacak” yazıyordu. 

Yanlışlıkla atılan tweeti yazar Kaan Sezyum fark etti.

ntv.com.tr kısa süre içinde tweeti silip düzeltme yaptı.

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Akşam Postası / 14 Haziran 2017

MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla yargılanan eski gazeteci ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na 25 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verildi. Berberoğlu adliyede tutuklandı.

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