‘Hız felakettir’: NTV, ‘Kılıçdaroğlu başkanlığında’ CHP’yi toptan tutuklattı

ntv.com.tr, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından partisinin toplanma kararını duyururken ‘hız kurbanı’ oldu.
Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bunun üzerine CHP grubu olağanüstü toplanma kararı almıştı.
ntv.com.tr, CHP’nin bu kararını duyurduğu haberini Twitter adresinde hayli manidar şekilde paylaştı. Paylaşılan tweette, “CHP Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü tutuklanacak” yazıyordu.
Yanlışlıkla atılan tweeti yazar Kaan Sezyum fark etti.
Cnm spoiler vermeyelim. pic.twitter.com/24LJy3XTpW
— kaan sezyum (@kaansezyum) June 14, 2017
ntv.com.tr kısa süre içinde tweeti silip düzeltme yaptı.
DÜZELTME: CHP, Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanacak https://t.co/KVQVhHCqbn pic.twitter.com/w2JywvRjyV
— NTV (@ntv) June 14, 2017