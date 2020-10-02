Hız denemesi yaparken hayatını kaybetti

Britanya’da, bir fitness firmasının kurucusu ülkede, karadaki hız rekorunu kırma denemesinde hayatını kaybetti.

2017’de bir yarış öncesi. Fotoğraf: BBC

‘Maximuscle’ adlı firmanın kurucusu 47 yaşındaki Zef Eisenberg’in dün öğleden sonra Elvington Askeri Havaalanı’nda, deneme sırasında kaza yaptığı, sağlık ekiplerinin çağrıldığı açıklandı. Açıklamaya göre ülkenin milyonerleri arasında yer alan Eisenberg olay yerinde hayatını kaybetti.

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Otomobil ve motosikletle hız rekoru denemeleri yapan Madmax yarış takımının lideri olan Eisenberg, 2016 yılında da aynı yerde saatte 370 kilometre hız yaparken kaza geçirmiş, ölümden dönmüştü.

2016 öncesinde ve sonrasında rekorları bulunan, TV şovlarına da katılan Eisenberg, uzun bir tedavi sürecinin ardından 2017’de pistlere dönmüştü.