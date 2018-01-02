HIV virüsü taşıyan hamilenin doğumuna girmeyi reddeden doktorlara soruşturma

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde HIV’li kan taşıyan hamile kadının doğumuna girmeyi reddeden sağlık personeli hakkında soruşturma başlatıldı.

Siirt’te yaşayan 27 yaşındaki C.K., doğum için geçen günlerde üniversitenin doğum kliniğine gelmişti. Ancak eşinden virüs kaptığını söyleyen kadının doğumuna bazı sağlık personelleri girmeyi reddetmişti.

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Sezaryen ameliyata girmeyi kabul eden bir kadın asistan doktorun eline de ameliyat sırasında iğne batmıştı. Doktora HIV bulaşması ihtimaline karşına koruyucu tedaviye başlanmıştı.

Sağlık personeli hakkında tabip odasının yanı sıra üniversite yönetimi ve Sağlık Bakanlığı da soruşturma başlattı.

‘Hastayı sahiplenmediler’

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, hamilenin kentteki diğer hastaneler tarafından kabul edilmediğini söyledi.

Hastanın klinikteki muayenesinin ardından kadın doğum bölümüne alındığını anlatan Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, klinik icapçı öğretim üyesinin hastanenin tavrının aksine hastayı sahiplenmediğini ifade etti.

Prof. Dr. Kadiroğlu, hastanın ve bebeğinin 30 Aralık 2017’de taburcu edildiğini belirterek tıbbi ve etik kurallara aykırı davranarak hastayı kabul etmeyen ve iki gün boyunca klinik ve poliklinik işleyişini durdurup, sağlık hizmetini vermeyen klinikteki bazı hekimler ile ilgili hastane yönetimince gerekli tutanakların tutulduğunu söyledi.

‘İğne geçirmeyen eldiven yok’

Prof. Dr. Kadiroğlu, eldiven, bone, gözlük, maske ve önlük gibi koruyucu ekipmanların olduğunu dile getirerek asistanın eline iğne batarken kullandığı eldivenin steril özellikte olduğunu, iğne geçirmeyen bir eldivenin bulunmadığını kaydetti.

Başhekim Kadiroğlu ameliyata girmeyen sağlık personellerinin “Biz riskli hasta bakmak istemiyoruz” dediğini belirterek şöyle devam etti: “Bu hastalar nereye gidecekler, açıkta mı kalacaklar? Bu hastaları sahiplenmeme gibi bir hakkımız olabilir mi? Asla olamaz. Bu hastalar bizim insanımızdır, biz bunları sahiplenmek zorundayız.”

Bir ay tedavi

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji anabilim dalında görevli Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, kadın doktora yüzde 5 oranında HIV virüsü bulaşma ihtimali olduğunu anlattı.

Dört saat dolmadan tedaviye başlanması gerektiğini, kendilerinin bir saatte tedaviye başladığını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, “Kendisine bir aylık tedavi uygulanacak. Bunun koruyuculuğu da yüksektir. Yüzde 90’lara varan bir koruyuculuk söz konusu” dedi.

Sağlık Bakanlığı da şunları kaydetti: “Bu ve benzer davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımların uygulanacağının kamuoyunca bilinmesini istiyoruz.”