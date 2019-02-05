HIV taşıyan 14 bin 200 kişinin özel bilgileri sızdırıldı

Singapur’dan 2017 yılında yolsuzluk ve uyuşturucuyla ilgili suçlamalarla hapse atılıp sınırdışı edilen bir hükümlü, HIV taşıyan 14 bin 200 kişinin özel bilgilerini internette yayınladı.

Fotoğraf: Reuters

Sızdırılan bilgiler arasında kimlik, iletişim ve tıbbi geçmiş bulunuyor. Sızıntıyı gerçekleştiren kişi Mikhy Farrera-Brochez adlı bir Amerikalı.

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Bilgileri doktor sevgilisinden çaldı

The Straits Times’ın haberine göre 2008’den beri Singapur’da yaşan Farrera-Brochez, 2012-2013 yıllarında bir ilişki yaşadığı Singapurlu doktor Ler Teck Siang sayesinde HIV kayıt veri tabanındaki bilgilere erişim sağladı. Bu süre boyunca Ler, Sağlık Bakanlığı’nın Kamu Sağlığı Birimi Direktörlüğü’nü yürütmekteydi ve HIV kayıtlarına erişimi vardı.

2017 yılında yolsuzluk, uyuşturucu ve HIV durumu hakkında yalan söyleme suçlamalarıyla hapse mahkum edilen Farrera-Brochez, cezasını çektikten sonra Nisan 2018’de sınırdışı edilmişti. Mayıs 2018’de Farrera-Brochez’in bu verilere halen sahip olduğuna dair bir polis raporu düzenlenmiş ve tüm etkilenen bireylerle iletişime geçilmişti. Fakat o tarihte bilgiler internette henüz yayınlanmamıştı.

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Farrera-Brochez 14 bin 200 HIV’li kişinin bilgilerini 22 Ocak’ta internette yayınladı. Sağlık Bakanlığı, bilgileri paylaşılan kişilerin ulaşabileceği bir acil ihbar hattı oluşturdu.



