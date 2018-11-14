Hitler’in ‘takiye yılları’ndan: Yahudi çocukla çekilmiş fotoğrafı açık artırmada

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Yahudilere soykırım uygulayan Almanya diktatörü Adolf Hitler’i yedi yaşındaki Yahadi çocukla gösteren fotoğraf, ABD’de açık artırmayı çıktı.

1933 tarihli ve imzalı fotoğraf Hitler’in çiçeği burnunda başbakan olduğu ve Yahudi düşmanı tavrını ne kadar ileri götüreceğinin bilinmediği dönemde çekilmiş. Yahudilere yönelik ayrımcılık resmi olarak 1935’te ilk etapta Çingenelere karşı çıkarılan çıkarılan Nuremberg Yasası kapsamında uygulamaya konmuştu.

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10 bin dolar değer biçildi

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Maryland eyaletindeki Alexander Tarihi Müzayede Evi, fotoğrafçı Heinrich Hoffman’ın çektiği fotoğrafın yaklaşık 10 bin dolara satılacağını tahmin ediyor.

‘MailOnline’a konuşan müzayede yetkilisi Bill Panagopulos “Hitler propaganda amaçlı olarak çocuklarla fotoğraf çektiriyordu. Bu fotoğrafta çarpıcı olan şey ise küçük kıza gerçekten yakınlık gösteriyor gibi görünmesi. Fotoğrafı gördüğümde çok şaşırdım” dedi.

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Yahudi anne kızıyla Hitler’in doğam gününü kutamış

Hitler, Rosa Bernile Nienau isimli Yahudi kızla doğum günlerinin aynı olması sayesinde tanışmış. Müzayede evinin verdiği bilgiye göre Rosa’yla annesi, o dönemde başbakan olan Hitler’in doğum gününü kutlamak üzere Hitler’in Alp Dağları’ndaki Berghof’ta bulunan evinin önünde toplanan kalabalık arasındaymış. Hitler’in, doğum günlerinin aynı gün olduğunu öğrendikten sonra Rosa ve annesi Karoline’i evine davet ettiği, fotoğraflarının da orada çekildiği tahmin ediliyor.

Fotoğrafta “Sevgili Rosa Nienau Adolf Hitler Münih, 16 Haziran 1933” yazıyor. Çocuk siyah beyaz fotoğrafın arkasına çiçekler çizmiş.

Rosa ayrıca 1935-1938 yıllarında Hitler ve yardımcısı Wilhelm Bruckner’la en az 17 kez yazışmış. Bu tarihten sonra ise Nazi liderin özel sekreteri Martin Bormann, Rosa’nın annesine ulaşarak Hitler ile iletişimi kesmesini emretmiş. Hitler’in bu kare dahil birçok fotoğrafını çeken Hoffman ise Hitler’in bu emre ‘umursamaz‘ yaklaştığını belirtiyor.

Hoffman 1955’te yayınladığı ‘Hitler Benim Arkadaşımdı’ kitabında Hitler’in konuyla ilgili, “Her keyfimi mahvetmekte çok yetenekli insanlar var” dediğini aktarıyor.

Kitapta Hitler ve Rosa’nın bir başka fotoğrafı da yer alıyor. Altında “Hitler’in bir tanesi – onu Berghof’ta görmek, bir işgüzarın Rosa’nın ari ırktan olmadığını keşfetmesine kadar, Hitler’e büyük keyif veriyordu” yazılı.

Hitler ile Rosa’nın iletişiminin kesilmesinden bir yıl sonra İkinci Dünya Savaşı başladı. Yahudilere yönelik savaştan bir süre önce açıkça yapılmaya başlayan ayrımcılık, 1941’de soykırıma dönüşmüş ve 6 milyon insanın canına mal olmuştu.

Rosa 1943 yılında, 17 yaşındayken Münih’te bir hastanede çocuk felcinden hayatını kaybetmiş.