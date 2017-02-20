Hitler’in katliam emirlerini verdiği telefonu açık artırmayla 243 bin dolara satıldı

Nazi lideri Adolf Hitler’in 2’inci Dünya Savaşı’nın son iki yılındaki bütün emirlerini verdiği telefon açık artırmayla 243 bin dolara (yaklaşık 900 bin TL) satıldı.

Telefon, 2’inci Dünya Savaşı’nın bitiminden iki gün sonra aldığı emirle Berlin’e giden Ralph Rayner isimli asker tarafından Hitler’in sığınağından alınmıştı. Rayner, telefonu gizlice Britanya’daki evine götürmüştü.

En az 70 yıllık Siemens marka çevirmeli telefonun üzerinde bir svastika, bir Nazi kartalı ve Adolf Hitler’in isminin baş harfleri kazılı.

ABD’deki Alexander Tarihi Eser Müzayede Evi’nde ‘en çok zarar veren silah’ adıyla açık artırmaya çıkartılan telefona 200 bin ila 300 bin dolar arasında değer biçiliyordu. 100 bin dolardan açık artırmaya sunulan telefon, 242 bin dolara satıldı.