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Hitler’in el yazısı notlarının satılması tepki çekti: Neo-Nazilerin eline geçebilir

Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler’in el yazısı konuşma notları açık artırmayla satıldı. Başta Yahudiler olmak üzere bazı kesimler ve sivil toplum kuruluşları, notların satılmasına, Neo-Nazilerin eline geçip onlara ‘esin kaynağı’ olabileceği endişesiyle tepki gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Dünkü açık artırmaya, Almanya’nın Münih kentindeki Hermann Historica Müzayede Evi ev sahipliği yaptı.

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Hitler’in 1939’da, yeni mezun subaylara hitaben konuşması için hazırladığı notlar 34 bin avroya (321 bin 240 lira), 1935 yılında bir derneğin toplantısındaki konuşması için kaleme aldıkları 12 bin 500 avroya (118 bin 103 lira) alıcı buldu.

Müzayede evinin yöneticisi Bernhard Pacher, notların 2’nci Dünya Savaşı başlamadan önceki döneme ait olduğunu söyleyerek, Neo Nazilerin eline geçme ihtimalinin olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Pacher, “Sadece çok parası olan kişiler satın alabilirdi. Bu notların tarihi önemi var ve bir müzede saklanmalı” dedi.

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Notları alanların isimleri açıklanmadı.

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