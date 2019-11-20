Hitler’in doğduğu ev polis merkezi oluyor

Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler’in Avusturya’da dünyaya geldiği polis merkezine dönüştürülüyor.

Fotoğraf: BBC

Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn, Branau am Inn’deki, 17’nci yüzyıldan kalma evin polis merkezi olacağını açıklarken, “Bu yapının bir daha Nazizm’in simgesi olmaması umuduyla böyle bir karar aldık” dedi.

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Hükümeti, aşırı sağcıların evi ziyaret etmesine engel olmak için evi eski sahibinden yıllar önce kiralamış ancak nasıl kullanılacağı tartışma konusu olmuştu. Önce engelliler için merkez yapılması düşünüldü ancak bina sahibi buna karşı çıktı. 2014’te ise sığınmacılar için kullanılması planlandı ama bu proje de hayata geçirilmedi.

Sonunda, 2016’da hükümet evi 810 bin avroya satın aldı. Ev satın alınınca kamuoyunda binanın yıkılmasını isteyen de oldu yardım kuruluşuna tahsis edilmesini isteyen de.

Babası görevli olarak Avusturya’ya gönderilen Hitler, 20 Nisan 1889’da Braunau am Inn’deki bu evde doğmuştu. Doğumdan birkaç hafta sonra aile başka bir eve taşınmış; üç yıl sonra da Braunau am Inn’den ayrılmıştı.

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Hitler, 1938’de, Avusturya’yı ilhak ettikten sonra başkent Viyana’ya giderken Braunau am Inn’e uğramıştı.

Hitler yönetiminde, altı milyon Yahudi öldürüldü.