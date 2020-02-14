Hitit ve Urartu dönemine ait iki külçe altını kaçırmak isteyen kişi gözaltında

Van’ın Erciş ilçesinde, yolcu otobüsünde bir kişinin valizinde yapılan aramada Hitit ve Urartu dönemine ait toplam ağırlığı 4 kilo olan iki külçe altın ele geçirildi.

Fotoğraf: DHA

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş’in Aşağıışıklı Mahallesi’nde Hitit- Urartu dönemlerine ait iki adet külçe altının batı illerine kaçırılacağının bilgisi üzerine harekete geçti. Bunun üzerine yolcu otobüsünde, şüpheli bir kişiye ait valizde arama yapıldı. Yapılan aramada, Hitit ve Urartu dönemlerine ait olduğu belirtilen biri 1 kilo, diğeri 3 kilo olan iki adet külçe altın ele geçirildi.

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Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.