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Yaramazlara biraz batar!

Hitit Üniversitesi’nde ‘kişiye özel’ iki ilan, havuzsuz yerleşkeye ‘yüzme belgesi’ şartı

Hitit Üniversitesi rektörlüğü, spor yönetimi bölümü yerleşkesinin bulunduğu Çorum’un Bayat ilçesinde yüzme tesisi bulunmamasına rağmen ‘2. kademe yüzme antrenörlüğü belgesine sahip olmak’ şartıyla ‘kişiye özel’ denebilecek bir kadro ilanı açtı.

Fotoğraf: hitit.edu.tr

Rektörlük ilk olarak 2 Aralık 2019 tarih ve 30966 sayılı Resmi Gazete’de bir ilan yayınladı. İlanda ‘spor bilimleri fakültesi veya beden eğitimi ve spor yüksekokulu lisans mezunu olmak ve beden eğitimi spor anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak’ şartı arandı.

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Konuya yakın bir kaynak, ilanda kadroya alınmak istenen T.Ö.’nün sınava girmeye hak kazanamadığını belirtti.

Bunun üzerine rektörülük, 20 Aralık 2019 tarihli ve 30984 sayılı Resmi Gazete’de ikinci bir ilan yayınladı. Bunda ilkine ek olarak ‘belgelendirmek kaydıyla 2. kademe yüzme antrenörlüğü belgesine sahip olmak’ şartı eklendi.

Bölüme ait yerleşkenin bulunduğu Bayat ilçesinde yüzme tesisi bulunmadığı, bölümde de yüzmeyle ilgili bir dersin olmadığı belirtildi.

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