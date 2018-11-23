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Yaramazlara biraz batar!

Hisseleri Sancaklara devretmişti: Mektebim Okulları’nın kurucusundan konkordato

Mektebim Okulları’nın kurucusu Ümit Kalko, sahibi olduğu Ümit Eğitim AŞ için konkordato talep etti.

Fotoğraf: Mektebim Okulları

Cumhuriyet’in haberine göre, Bakırköy Ticaret Mahkemesi başvuru üzerine şirkete geçici konkordato komiseri atadı.

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Ümit Eğitim ve Yayıncılık Hiz. Tic. AŞ’ye üç aylık mühlet verildiği bildirildi.

Mektebim Okulları kuruluşundan kısa bir süre sonra, çoğunluğu Ümit Kalko’da, yüzde 30’u da Suudi Arabistan’lı SEDCO’da olmak üzere ortaklı bir yapıya bürünmüştü.

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Daha sonra Mektebim Okulları’nın yüzde 30’u AKP’ye yakınlığıyla bilinen Sancak Group’a satılmış, Milli Eğitim Bakanlığı’nın almış olduğu ‘yabancıların eğitimden çekilmesi’ kararı sonrası Suudi SEDCO’NUN hisseleri Gelişim Eğitim Danışmanlık AŞ’ye devredilmişti.

Son olarak okulların kurucusu Ümit Kalko’ya ait yüzde 25’lik hisse Sancak Group’a devredilmişti.

Mektebim Okulları’ndaki ortaklık yapısının son durumunda, yüzde 55 Sancak Group’ta, yüzde 30 Gelişim Eğitim Danışmanlık AŞ’de, yüzde 10 hisse Ümit Kalko’nun ağabeyi Yusuf Kalko’da ve kalan yüzde 5 de Ümit Kalko’da.

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