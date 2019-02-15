Hisseleri Sancaklara devretmişti: Mektebim Okulları’nın kurucusu iflas etti

Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko’nun sahibi olduğu Ümit Eğitim ve Yayıncılık Hiz. Tic. AŞ iflas etti.

Fotoğraf: Mektebim Okulları

Kalko, sahibi olduğu Ümit Eğitim AŞ için 23 Kasım 2018’de konkordato istemiş, mahkeme, şirketi hacizlere karşı korumaya almıştı. Şirkete üç kişilik geçici konkordato komiseri heyeti atanırken, üç ay da mühlet tanınmıştı. Ümit Eğitim AŞ, konkordato öncesi hacizlere maruz kalmıştı.

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Cumhuriyet’in haberine göre, şirketin durumunu görüşen Bakırköy 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi, 11 Şubat 2019’da yaptığı oturumda oybirliğiyle Ümit Eğitim ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.’nin iflasına karar verdi.

Kalko, şirketinin yüzde 30 hissesini Suudilere, diğer yüzde 30 hissesiyi ise AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ethem Sancak’ın kardeşlerine satmıştı. Kalko, daha sonra sahibi olduğu hissesinin yüzde 25’ini Sancaklara devretti.

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Şu an Mektebim Okulları’nın yüzde 55’i Sancak Group’ta, yüzde 30’u Gelişim Eğitim Danışmanlık A.Ş’de, yüzde 10 hisse Ümit Kalko’nun ağabeyi Yusuf Kalko’da ve son olarak kalan yüzde 5’lik hisse Mektebim şirketinde.