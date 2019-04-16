Hissedarlar Facebook’un kurucusu Zuckerberg’i görevden almak istiyor

Sosyal medya devi Facebook’un hissedarları şirketin kurucusu, yönetim kurulu başkanı ve CEO’su Mark Zuckerberg’i görevden almak istiyor.

Zuckerberg (Fotoğraf: Reuters)

Hissedarlar, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı başvuruda, Zuckerberg’in mevcut yetkilerini bağımsız bir CEO’ya devretmesini ve kendisine yönetimde çok fazla oy hakkı tanıyan B tipi hisse yapısının değiştirilmesini istedi.

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Facebook’un son dönemde adının karıştığı veri paylaşımı ve güvenliği skandalları ve şirketin 2018‘de yaşadığı 100 milyar doları aşkın piyasa değeri kayıpları hissedarları öfkelendirdi.

2018 yılında 200 milyar doların üstünde kayıp

Özellikle Cambridge Analytica skandalının şirkete zarar verdiğini belirten hissedarlar, başvuruda şu ifadelere yer verdi: “Cambridge Analytica’nın milyonlarca Facebook kullanıcısının kişisel verilerini kötüye kullandığına dair haberlerin yayınlanmasında ardından, şirketin piyasa değeri Mart 2018’de 100 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Yine 100 milyar dolardan fazla bir kayıp Temmuz ayında şirketin çeyrek dönem sonuçları açıklanıp Facebook’un maliyetleri artarken gelir büyümesinin azaldığının ortaya çıkması ile gerçekleşti.“

‘Amerikalılar’ın yüzde 44’ü Facebook’u sildi’

Bu tip durumları ciddi yönetim zafiyeti olarak tanımlayan hissedarlar sonuç olarak kullanıcıların Facebook’a güvenini kaybettiğini vurguladı: “Pew Research isimli araştırma şirketi genç Amerikalıların yüzde 44’ünün geçen yıl Facebook uygulamasını telefonlarından sildiğini belirledi. Bu grubun yüzde 74’ü ise ya uygulamayı sildi ya Facebook’u kontrol etmeyi bıraktı ya da güvenlik ayarlarını değiştirdi.“

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SEC’e yapılan başvurular, Facebook’un 30 Mayıs’ta düzenlenecek hissedarlar toplantısına hazırlık niteliği taşıyor. Ancak Zuckerberg A tipi hisselere göre on kat daha fazla oy hakkı tanıyan B tipi hisselerin yüzde 75’ine sahip olduğu için, yapılan başvuruların gerçekleşme şansı pek bulunmuyor.

Facebook ve Zuckerberg sonuncusu 2017’de olmak üzere daha önce bu yönde yapılan başvuruları reddetmişti.



