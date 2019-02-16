Hisarlar Yönetim Kurulu eski başkanı Zafer Türker intihar etti

Hisarlar Holding’in eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Litvanya Fahri Konsolosu Zafer Türker, bugün sabah saatlerinde eskiden görev yaptığı şirkete ait fabrikada güvenlik görevlisinin silahıyla intihar etti.

Fotoğraf: DHA

Hisselerini Hintli bir şirkete devretmişti

Olay, Türkiye’nin önemli tarımsal ekipman ve çok amaçlı kabin üreticilerinden Hisarlar Holding’in Eskişehir Hisar Mahallesi’nde bulunan ve yaklaşık iki yıl önce hisselerinin büyük kısmı Hindistan’daki bir şirkete devredilen tarım makineleri fabrikasında meydana geldi.

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İddiaya göre, fabrikaya gelen şirketin eski yönetim kurulu başkanı Zafer Türker, iş yeri girişinde bulunan güvenlik binasına girdi. Türker, içerideki özel güvenlik görevlisinin tabancasını alarak başına bir el ateş etti. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Zafer Türker’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Türker’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.