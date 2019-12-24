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Yaramazlara biraz batar!

Hırvatistan’da ‘akşamdan kalma müzesi’ açıldı

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de, eğlence mekanlarında sarhoş olup akşamdan kalanların unuttuğu eşyaların sergilendiği bir müze açıldı.

Fotoğraflar: Instagram @hangovermuseum

Müzeyi erkek arkadaşı Rino Dubokovic ile kuran 24 yaşındaki Roberta Mikelic, “Sabah uyandıklarında nerede olduklarına dair bir fikri olmayanların unuttuğu ya da kaybettiği nesneleri bir araya getirmek istedik” dedi.

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Müzeye ‘Sokak’ konseptli, duvarları grafittilerle bezerli odadan giren ziyaretçiler, sonrasında vitrinleri temsil eden ‘Aynalar’ odasına geçiyor. ‘Bahçe’ isimli bölümden sonra ise fazlaca içki içilen bir gecenin sonunu temsil eden ve eşyaların darmadağınık bir şekilde yerleştirildiği ‘Oda’ adlı alana geçerek geziyi tamamlıyor.

Sarhoşluk deneyimini ifade etmek için müzenin içindeki bar ve ev bölümü arasındaki yol zikzak şeklinde tasarlanmış.

Ayrıca ziyaretçiler müzede “Ben… ile uyandım” yazan bir tahta üzerindeki cümleleri tamamlayarak kendi sarhoşluk hikayelerini anlatabiliyorlar.

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Müzenin kurucuları şimdilik gece hayatının ‘eğlenceli’ kısmına odaklandıklarını fakat ileride aşırı içkinin olumsuz yanlarını gösterecekleri ‘karanlık odayı’ da tasarlayacaklarını ifade etti.

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