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Yaramazlara biraz batar!

Hırvatistan’da 6.4 büyüklüğünde deprem

Hırvatistan’ın Petrinja kentinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: Reuters

BBC’nin yerel medyadan aktardığına göre kentte çok sayıda bina yıkıldı. 12 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Enkaz altında çok sayıda yaralı var. Bir baba ve oğlu yaralı olarak enkazdan çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.

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Yerel saatle 12.20’de meydana gelen deprem sonrası halk panikle sokağa fırladı. Depremin derinliği 10 kilometre olarak belirlendi.

AA’nın hükümetin açılamasından aktardığına göre ülke genelindeki yardım ekiplerinin Petrinja’ya yönlendirildiği, başkent Zagreb’de de hissedilen deprem sonrası şehre giriş ve çıkışlarda yoğunluk yaşandığı ve telefon hatlarının kesildiği bildirildi.

Deprem, Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya’da da hissedilirken 4 ve 3 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.

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Petrinja’da dün de 5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, bu depremler binalarda hasara yol açmıştı.

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