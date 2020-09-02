Hırsızlıktan tutuklandı: Kız arkadaşını gezdirmek için otomobil çalmış

Sakarya’da, 31 yaşındaki M.K. daha önce çalıştığı işyerinden otomobil çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. M.K. kız arkadaşını gezdirmek istemiş.
AA’nın haberine polis Adapazarı ilçesindeki bir oto kuaförü önündeki aracın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kameraları incelendi; otomobilin Düzce istikametine gittiği belirlendi.
Otomobil, polis ekiplerince Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, yol kapama faaliyetinde durduruldu. ‘Hırsızlık’ suçundan kaydı bulunan M.K. ve kız arkadaşı yakalandı.
Otomobil sahibine teslim edildi, şüpheli M.K. tutuklandı.