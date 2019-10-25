Hırsızlıktan hüküm giyen İranlı mahkumun parmakları kesildi

Uluslararası Af Örgütü, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir mahkumu parmaklarını keserek cezalandıran İran yönetimini kınadı.
İranlı yetkililerin 28 kez hırsızlık işlemekten suçlu bulunduğunu duyurduğu adamın ülkenin kuzeyindeki Mazandaran’daki bir cezaevinde parmaklarının kesildiği açıklandı. Çarşamba günü parmakları kesilen adamın kimliği açıklanmadı.
Uluslararası Af Örgütü’nün açıklamasında, “Bu, işkencenin iğrenç bir türü” dendi. Örgütün Kuzey Afrika ve Ortadoğu direktör yardımcısı Salih Higazi, “İnsanların uzuvlarının kesilmesinin adalet kavramıyla bağdaşması mümkün değil” dedi.
İranlı yetkililer, uluslararası insan hakları örgütlerinin tepkilerine karşılık parmak kesmenin hırsızlıkla mücadelede en etkin yöntem olduğunu savunuyor. Şeriat temel alınarak şekillendirilen İran Ceza Yasası hırsızlıktan ilk defa hüküm giyen birinin sağ elinin dört parmağının ampute edilmesini öngörüyor. Ancak, pratikte bu ceza pek uygulanmıyor.
Ocak 2018’de 34 yaşındaki bir adamın koyun çaldığı için eli kesilmişti.