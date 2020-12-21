Hırsızlık yaptığı markete gelen müşteriye ekmek sattı; 700 lira çaldığı kasaya 5 lira bıraktı

Antalya’nın Kepez ilçesinde marketten hırsızlık yapan bir kişi o sırada gelen müşteriye ekmek sattı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Menderes Mahallesi’ndeki Mikail Parıltı’ya ait markete giden kişi, annesine oğlunun nerede olduğunu sordu.

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Parıltı’nın marketin yanındaki evinde olduğunu söyleyen annesi oğlunu çağırmaya gitti.

Bu sırada içeri giren müşteriye ekmek satan şüpheli, daha sonra kasadaki 700 lirayı çaldı. Marketten çıkarken de kasaya 5 lira bıraktı.

Markete giden anne ve oğlu, kasadaki paraların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

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Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli E.G.’yi yakaladı.

Marketi annesine bırakarak eve banyo yapmaya gittiğini söyleyen Mikail Parıltı şunları söyledi: “Şahıs ismimi söyleyince annem güvenmiş. Annem eve gelince, bir kadın müşteriye ekmek satıyor ve daha sonra kasadaki paraları alıyor. Çıkarken de 5 lira bahşiş bırakıyor. Bahşişi niye bıraktığını anlamadık.”