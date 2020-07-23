Hırsızlık yapan baba-oğul kameraya yansıyan araç farı sayesinde yakalandı

Denizli’de girdikleri iş yerinden yaklaşık 30 bin lira değerinde malzeme çalarak kaçan baba ve oğlu, 500 metre ötedeki kameraya yansıyan araç farından tespit edilerek gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

İHA’nın haberine göre geçen ay, Acıpayam ilçesindeki bulunan bir iş yerine giren Mehmet K. (54) ve oğlu Serkan K. (23), 20 çeyrek altın, 6.5 kilogram ayıklanmış ceviz, bir kol saati, bin lira madeni para ile güvenlik kamerası kayıt cihazı alarak kayıplara karıştı. Ertesi sabah iş yerine giden işletme sahibi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

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Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Bir aylık çalışma sonucunda, 500 metre uzaklıktaki güvenlik kamerasına yansıyan araç farına yoğunlaştı.

Araç plakasını ve içinde bulunan şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, şüphelilerin hırsızlık olayına karışan şahıslar olduğunu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan baba-oğul adliyeye sevk edildi.