Hırsızlık şüphelisi modaya uydu: Türkiye eski Türkiye değil, ülkemiz çok gelişti

Adana’da yardım etmek bahanesiyle bir kişinin 40 bin lirasını çalmakla suçlanan Asım A. gözaltına alındıktan sonra “Ülkemiz çok gelişti ve büyüdü” dedi.

Fotoğraf: DHA

Olay, 26 Şubat saat 16.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi’nde meydana geldi.

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Emlakçılık yapan Recep İpek, cadde üzerindeki bankadan para çekmek için otomobilini yol kenarına park etti. Hesabından 40 bin lira para çektikten sonra aracına binen İpek, 200 metre ilerledikten sonra sağ arka lastiğin patlak olduğunun farkına vardı.

İpek, lastiği değiştirdiği sırada yoldan geçen Asım A. yardım etmek istediğini söyledi. Yardım teklifini kabul eden İpek, yedek lastiği çıkarmak için otomobilin bagajına yöneldi. Asım A., bu sırada, ön koltukta içinde 40 bin lira bulunan poşeti alıp, kaçtı. Parasının çalındığını fark eden İpek, bir süre şüphelinin peşinden koşsa da yakalayamadı. İpek durumu polise bildirdi.

Hırsızlık şüphelisi: Ülkemiz çok gelişti ve büyüdü

Çaldığı parayla yakalanan Asım A., hırsızlık yapmadığını ve parayı yolda bulduğunu ileri sürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen Asım A., görüntü alan gazetecilere, “Türkiye artık eski Türkiye değil. Ülkemiz çok gelişti ve büyüdü” dedi. Asım A., adliyeye sevk edildi.

