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Yaramazlara biraz batar!

Hırsızlık şüphelisi, drone’la takip edilerek yakalandı

Osmaniye’de, bir evin bahçesinden motosiklet çaldığı ileri sürülen şüpheli drone’la takip edilerek gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 15 Mayıs’ta, Rauf Bey Mahallesi 9559 Sokak’taki evin bahçesinden A.A.’ya ait 80 ER 173 plakalı motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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Çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Şüphelinin 18 hırsızlık suçundan kaydı bulunan E.U. olduğu belirlendi.

Şüphelinin, evin bahçesine bisikletiyle gittiğini ve motosikleti iterek götürdüğünü belirleyen ekipler, E.U’nun parmak izinden adresini tespit etti, drone’la takibe başladı ve onu yakaladı.

Takip ve gözaltı drone kamerasına, motosikletin çalınma anı da güvenlik kamerasına yansıdı.  

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