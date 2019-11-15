Hırsızlık için girdikleri evde 14 gün yaşamışlar

İzmir’de iki şüpheli, hırsızlık için girdiği evde, kimsenin olmamasını fırsat bilip 14 gün yaşamış.

Fotoğraf: Daniel Von Appen, Unsplash (Temsili)

DHA’nın haberine göre Torbalı ilçesindeki evinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Hayri Kaya, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle Torbalı Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastaneye yatırılan Kaya, 15 gün süren tedavisinin ardından, 8 Kasım günü taburcu edildi.

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Hayri Kaya, evine döndüğünde, pencere camının kırıldığını, eşyalarının büyük bölümünün çalındığını görüp polise haber verdi.

Polis, hırsızların, 14 gün boyunca evde yaşadığını, giderken de çamaşır makinesi, fırın, iki adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, çelik tencere, tava, ütü, uydu alıcısı ve 15 adet 25 kilogramlık kömür çuvalını çalıp götürdüğünü belirledi.

Evdeki parmak izlerinden kimlikleri saptanan şüphelilerden M.A., kendi evinde yakalanıp gözaltına alındı. M.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanırken, polis diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.