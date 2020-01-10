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Yaramazlara biraz batar!

Hırsızlık için girdiği restoranda önce yemek pişirip yedi sonra güzel bir uyku çekti

ABD’nin Georgia eyaletinde, fast food zinciri Taco Bell’e giren bir hırsız, gözüne kestirdiği eşyaları çalmadan önce kendisine yemek pişirdi sonra da güzel bir uyku çekti!

Fotoğraflar: BBC

Taco Bell’in Lawrenceville kentindeki şubesinin Noel nedeniyle kapalı olduğu 25 Aralık’ta, öğle saatlerinde pencereden lokantaya giren adam malzemeleri ve ocağı kullanarak kendisine yemek hazırladı. Karnını doyurduktan sonra da yere uzanıp uyudu. Lokantada üç saat geçiren hırsız dizüstü bilgisayar ve tablet çalıp ayrıldı.

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Güvenlik kameralarını inceleyen ve soruşturma başlatan polis, adamı tarif ederek bilgisi olanların ya da görenlerin kendilerine başvurmasını istedi.

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