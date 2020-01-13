Hırsızlık için girdiği evde cinsel saldırıya ‘indirimsiz’ 16 yıl hapis

Ankara’nın Keçiören ilçesinde hırsızlık için girdiği evde oturan N.Y. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Enes A., 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘hırsızlık‘ suçlarından tutuklu yargılanan Enes A. savunmasında olayın ‘rızaya dayalı’ olduğunu savundu.

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N.Y. ise şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Arkamdan geldi, eliyle ağzımı kapattı. Sırtıma vura vura beni kendimden geçirdi. Her şey rıza dışında olmuştur” diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık Enes A.’ya ‘zorla cinsel istismarda bulunma’ suçundan 15 yıl, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan ise bir yıl olmak üzere toplam 16 yıl hapis cezası verdi.

Cezada indirim uygulanmazken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

