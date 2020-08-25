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Yaramazlara biraz batar!

Hırsızlığı aydınlatmak için 300 saatlik kamera kaydı izlediler

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki kuyumcu hırsızlığını, polis ekipleri 300 saatlik güvenlik kamerası kaydı izleyerek aydınlattı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Salih Omurtak Caddesi’ndeki bir kuyumcudan, 52 bileklik, 64 yüzük, 45 küpe, 14 bilezik ve 12 kolye çalan hırsızı bulmak için 150 güvenlik kamerasından topladıkları 300 saatlik kayıtlarını inceledi.

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Hırsızlık zanlısı olarak tespit edilen, 84 ayrı suç kaydı bulunan F.T. saklandığı evde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sonrası F.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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