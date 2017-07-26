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Hırsızlığa karşı önlem: Hindistan’da fiyatı fırlayan domatesi silahlı korumalar koruyor

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Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinde domates fiyatları hızla yükselince, olası hırsızlık girişimlerine karşı silahlı korumalar görevlendirildi.

Fotoğraf: İndia TV

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Hindistan genelinde bu ay birçok kentte domates hırsızlığı vakaları yaşandı.

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Madya Pradeş’te bu yıl domates hasadı çok yüksek olurken, üretim fazlası nedeniyle fiyatlar aşırı ucuzlayınca geçen ay birçok üretici domateslerini yollara dökmüştü.

Ancak domatesin mevsiminin geçmeye başlaması ve şiddetli yağışların bazı bölgelerde ürünlere zarar vermesi nedeniyle bu ay fiyatlar fırladı. Bir kilo domatesin fiyatı bir ay öncesine göre iki kat artarak 100 rupi’ye (Yaklaşık 5.50 TL) çıktı.

Devi Ahilya Bai Holker sebze-meyve halinde görevlendirilen altı koruma, domatesler indirilirken kamyonlara yaklaşılmasını engelliyor.

‘Soğan gibi kabus yaşatabilir’

India Today gazetesinde yer alan bir yorumda, Hindistan’da ‘soğanın hükümetleri devirecek kadar önemli olduğu’ belirtilerek, domates fiyatlarının da ‘hükümete kabus yaşatabileceği’ vurgulandı.


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