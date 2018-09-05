Hırsızlar üç yıldır bulunamadı: İstanbul’da Bizans’tan kalma kaleden 661 eser çalındı

İstanbul’da Bizans döneminden kalma Yoros Kalesi’nden çıkarılan 661 eserin üç yıl önce çalındığı, hırsızlara dair bir tespit yapılamadığı ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre kalede 2010’dan bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi’nin işbirliğinde kazı çalışmaları yürütülüyor.

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Çalışmalarda bugüne kadar çok sayıda eser ortaya çıkarıldı. Kazı çalışmalarının sürdüğü 2013 ve 2014 yıllarında bulunan 661 eser, 7 Şubat 2015’te eserlerin tutulduğu deponun mührü ve kilidi kırılarak çalındı.

Bakanlık, olayla ilgili üç yıl sonra, Şubat 2018’de soruşturma başlattı. Soygunun nasıl olduğu ve içerden yardım alınıp alınmadığı belirlenemedi. Polisin 2015’teki soruşturmasında da hırsızlara dair bir ize rastlanmadı.

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Bakanlığın açıklamasında şöyle dendi: “Kayıp eserler, çeşitli niteliklerinden ötürü etütlük malzeme olarak ayrılan eserlerden olup bazısının çok küçük parçalar halinde formsuz nitelikte, aralarında pişmiş toprak kap (kulp, dip, ağız, gövde, kapak parçaları), kandil parçaları, lüle ve parçaları, sikke, mermi kovanları ve metal objeler şeklinde tanımlanabilen malzemelerden oluştuğu bilinmektedir. Söz konusu kayıp eserlerin bulunabilmeleri için yurtiçinde ve yurtdışında gerekli duyuruları yapılmıştır.”

Daha önce 2010 yılında da kalenin Bizans dönemine ait mermer kitabesi çalınmış, bir evin ahırında gömülü olarak bulunmuştu.