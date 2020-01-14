Hırsızlar hem çaldı hem oynadı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir iş yerini soyan hırsızlar rahat tavırlarıyla şaşkınlığa neden oldu. Bir yandan iş yerini soymaya çalışan hırsızlar bir yandan da oynadı.

Fotoğraf: DHA

Battal Gazi Caddesi’nde bulunan bir telefoncu dükkanına geçen cumartesi sabaha karşı giren dört şüpheli, 20 dakikada dükkanda bulunan ikinci el 40 adet telefonu ve yazar kasayı çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda hırsızların kepenkleri açtığı sırada rahat tavırları dikkat çekti. Hırsızların oynadıkları anlar kameraya yansıdı.

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‘Bir yandan halay çekmeleri çok zoruma gitti’

Sabah iş yerine geldiğinde dükkanının soyulduğunu gören Mehmet Ezer hemen polise haber verdi. İş yerindeki güvenlik kameralarını izleyen Ezer “Beni en çok yaralayan şey, hırsızların rahat tavırları oldu. Hırsızların içeriye girmeye çalışırken bir yandan da halay çekiyor olmaları çok zoruma gitti” dedi