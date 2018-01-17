Hırsızlar 70 güvercini yakarak öldürdü!

Adana’da boş araziye yaptırılmış bir kulübedeki kafeslerde bulunan 70 güvercin, hırsızlar tarafından benzin dökülerek öldürüldü.

Kozan’a bağlı Turunçlu Mahallesi Deliçay mevkiinde dün gece Umut Özgür Karaoğlan’ın güvercinlerini çalmak isteyen hırsız ya da hırsızlar, kapıyı açmak istedi. Kapıyı açamayan hırsızlar, duvarda havalandırma için açılan deliklerden benzin döküp kafesleri ateşe verdi. Kafeslerdeki 70 güvercinin tamamı öldü.

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‘Bir kibritle benim hayatımı söndürdüler’

Sabah güvercinleri kontrol etmek için geldiğinde gördüğü manzara karşısında şoke olan Karaoğlan, polise ihbarda bulundu.

Telef olan kuşları çocukları gibi gördüğünü söyleyen Karaoğlan şöyle devam etti: “Kaybım 150 bin lirayı buluyor. Benim tüm geçim kaynağım bu güvercinlerdi. Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. 15 yıldır da bu kuşlara bakıyordum. Çocuklarıma vermediğim emeği ben bu kuşlara verdim. Onlar kadar seviyordum. Çünkü onlar sayesinde ailemi geçindiriyordum. Bir kibritle benim hayatımı söndürdüler. Başka gelirim de yok. Bütün yetkililerden yardım bekliyorum. Güvercinlerimi yakanların bir an önce yakalanmasını istiyorum.”

Polis, soruşturma başlattı.