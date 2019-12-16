Hiroşima’da bomba atıldıktan sonra ayakta kalan iki bina için yıkım kararı çıktı; halk ayağa kalktı

Japonya’nın Hiroşima kentinde, 1945’te atom bombası atıldıktan sonra ayakta kalan binalardan ikisinin yıkılmasına karar verildi. Kent halkı, belediyenin bu kararını değiştirmesini ve binaların ‘simge’ olarak korunmasını istiyor.

Fotoğraf: Google

2’nci Dünya Savaşı’nın son aşamasında, 6 Ağustos 1945’te saldırı düzenleyen ABD’nin attığı ‘Küçük Oğlan’ (Little Boy) adlı bomba 140 bin kişinin ölümüne, 35 bin kişinin yaralanmasına neden oldu. Bombanın düştüğü noktayı çevreleyen beş kilometre içinde sadece 85 bina ayakta kaldı.

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Kent bombalandığında bu iki binadan birinde olan ve binaların korunması için çalışan bir sivil toplum kuruluşunda çalışan Ivao Nakanişi (89), “Yaşanan trajedinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi düşünüldüğünde yıkılmaları kabul edilmez” dedi. Nakanişi, binaların nükleer silahlanmaya karşı kampanya amaçlı kullanmasını istediklerini söyledi.

1913 yılında inşa edilen iki bina, orduya kıyafet üreten fabrika ve öğrenci yurdu olarak kullanıldı; bomba atıldıktan sonra ise hastane. Belediye, 2017’de yapılan incelemeler sonucunda şiddetli bir deprem olması halinde bu binaların yıkılcağını tespit etti. Kullanılmayan iki binanın 2022’ye kadar yıkılmasını üçüncü bir binanın ise depreme karşı güçlendirilerek korumasını kararlaştırdı.