Hintli adam, beş yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de, 25 yaşındaki bir adam, ABD Büyükelçiliği’nin personelinin yaşadığı binada, beş yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Son yıllarda artan tecavüz vakaları nedeniyle ülkede çok sayıda eylem yapıldı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

BBC’deki habere göre babası büyükelçiliğin temizlik ve bakım işlerinden sorumlu personeli olan çocuk cumartesi günü saldırıya uğradı. Anne-babası pazar günü polise giderek şikayetçi oldu. Tutuklanan şahsın şoförlük yaparak geçimini sağladığı, babası elçilikte çalıştığı için onun da personele ayrılan binada yaşadığı belirtildi.

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Yerel basın, çocuğun ailesinin ve tutuklanan genç adamın ailelerinin birbirleriyle yakın olduklarını, çocuğun durumundan annesinin şüphelenmesi sonrasında hastaneye götürüldüğünü ve doktorların tecavüze uğradığını belirlediğini yazdı.

İstatistiklere göre 2018’de, çocuklara tecavüz edenlere idam cezasını öngören yasa değişikliği yapılan ülkede tecavüze uğrayan her dört kişiden biri çocuk.